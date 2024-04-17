Жителям расскажут, как защититься от мошенников в сфере кредитования

В рамках городского онлайн-проекта «Перезвони сам» 18 апреля пройдет вебинар «Мошенничество в сфере микрофинансов: как не стать жертвой и защитить свои средства». Трансляция будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» по этой ссылке с 11:00.

В качестве спикеров выступят эксперты Департамента информационных технологий и ГУ МВД России по городу Москве, а также представители Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, Московской нотариальной палаты и Банка России.

На вебинаре слушателям расскажут о самых распространенных видах мошенничества в сфере кредитования, объяснят, как проверить надежность финансовой организации-кредитора, дадут рекомендации о том, как защитить свою недвижимость при оформлении документов.

Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» стартовал в 2022 году по инициативе Правительства Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве. Он помогает горожанам научиться противостоять телефонным и интернет-мошенникам.