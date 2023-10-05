Жителю Бурятии дали тринадцать лет колонии за поджог военкомата

Еще в октябре прошлого года злоумышленник пытался сжечь здание военного комиссариата в селе Мухоршибирь при помощи бутылок с зажигательной смесью.

Правоохранители очень вовремя успели потушить загоревшееся деревянное здание, благодаря чему спасли от гибели людей, находившихся внутри. Позже за это преступление был задержан 40-летний местный житель. Он настолько хотел сорвать работу военкомата, что пошел на поджог.

«Окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы», - сообщили представители Следственного комитета РФ.

Их слова привело ТАСС. Первые три года осужденный будет отбывать в тюрьме, последующий срок он проведет в колонии строгого режима.