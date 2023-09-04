Жителю Челябинской области назначили внушительный штраф за пропаганду терроризма

Теперь он должен выплатить государству 350 тысяч рублей. Вдобавок ему на 2 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

Следствие считает, что в прошлом году россиянин в течение трех месяцев противодействовал проведению частичной мобилизации. Он размещал в сети материалы, которые призывали сограждан совершать теракты по отношению к органам власти и правоохранителям. Суд согласился со следствием и вынес свой приговор.

«Суд приговорил его к штрафу в размере 350 тыс. рублей», - так прокомментировали решение суда в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области.

Этот комментарий привело в своем материале ТАСС. Злоумышленник получил такой штраф по совокупности двух статей – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности.