Жителю Крыма дали пять лет колонии за хранение почти двух тонн взрывчатых веществ

Мужчина скупал артиллерийские боеприпасы и разбирал их. Гильзы он сдавал в качестве лома цветных металлов, а артиллерийские пороха хранил у себя в мастерской.

Злоумышленник с сентября по декабрь прошлого года сумел приобрести почти две сотни артиллерийских выстрелов, имевших калибр 152 миллиметра. Все эти месяцы 56-летний мужчина разбирал их, чтобы добыть цветмет и взрывчатку. Оказалось, что он накопил у себя в подсобном помещении, которое использовалось как мастерская, 1,8 тонны взрывчатых веществ. В тротиловом эквиваленте это составляет 1,25 тонны.

Эту деятельность пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом сообщило ТАСС. Злоумышленнику инкриминировали статью о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Суд определил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.