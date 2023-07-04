Жителю Крыма дали срок в колонии за контрабанду товаров военного назначения

Крымчанин отправлял в Соединенные Штаты и западную Европу военную атрибутику и запрещенную к отправке военную продукцию.

Мужчина открыл собственный онлайн-магазин, в котором занялся торговлей военных товаров. Среди них были средства химической защиты. Всю эту продукцию он приобретал в России у частных лиц. Торговец как минимум 11 раз сделал попытку отправить международной почтой свои товары в США, Францию, Великобританию и еще ряд стран.

«Экспертиза установила, что все это военная атрибутика, в отношении которой физическим лицам запрещено осуществлять внешнеторговую деятельность», - установила Федеральная таможенная служба.

Об этом сообщили РИА Новости. В результате его деятельность была пресечена, а он сам получил от суда 3,5 года лишения свободы.