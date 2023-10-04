Жителю Кубани дали одиннадцать лет колонии за убийство ребенка с помощью кувалды

Преступление было совершено еще в 2016 году, но несколько лет следователи не могли нащупать никаких следов убийцы.

В июне 2016 года отчим 8-летней девочки подвез ее на машине поближе к дому, который располагался в поселке Звезда Краснодарского края. Ребенок так и не дошел до дому, пропав бесследно. Поиски не дали никаких результатов, и только через 4 года на домах в поселке стали появляться надписи, в которых указывалось местонахождение тела девочки. И действительно, останки были найдены неподалеку от соседнего населенного пункта.

После этого правоохранители установили, что ребенок несколько раз в течение дня забегал во двор к местному жителю, тем самым отвлекая его от работы. Раздраженный этим, он ударил девочку кувалдой по голове и убил ее. После этого убийца решил спрятать труп.

Об этом сообщило ТАСС. Виновнику преступления суд назначил 11 лет колонии строгого режима. Вдобавок он должен выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.