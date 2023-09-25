Жителю Кубани, убившему ребенка, дали пятнадцать лет лишения свободы

35-летний мужчина проживал в Тимашевске вместе с супругой, ее шестилетним ребенком и совместным годовалым сыном. Сын жены периодически вызывал у него раздражения, поэтому он очень неприязненно относился к мальчику. В ноябре 2021 года, когда женщины не было дома, он толкнул ребенка, тот упал, ударился и заплакал. Чтобы прекратить плач, злоумышленник зажал руками ребенку и рот, и нос, но не рассчитал своего воздействия, и пострадаввший задохнулся. После этого мужчина попытался скрыть свою вину. Он отвез тело мальчика в больницу и заявил, что его подопечный упал и ударился головой, но медики позже установили истинную картину произошедшего. После этого в его отношении возбудили уголовное дело.

«Краевой суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на срок один год», - сообщило ТАСС.

Отбывать наказание виновнику преступления придется в колонии строгого режима.