Жителю Одинцово предъявили обвинение в убийстве знакомого в ходе драки
Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]
В Одинцово было предъявлено обвинение местному жителю. Мужчина застрелил своего знакомого во время драки. Об этом рассказали в ГСУ СКР по региону.
По информации ведомства, мужчина в возрасте 52 лет находился в частном доме на территории СНТ «Тихая Дубрава» вместе со своим знакомым в возрасте 55 лет. В какой-то момент между приятелями вспыхнула ссора и завязалась драка.
В ходе потасовки злоумышленник выстрелил в знакомого из огнестрельного оружия. В результате тот скончался на месте. Сам обвиняемый получил травму предплечья, его госпитализировали.
На мужчину завели уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.