Жителю Одинцово предъявили обвинение в убийстве знакомого в ходе драки

В Одинцово было предъявлено обвинение местному жителю. Мужчина застрелил своего знакомого во время драки. Об этом рассказали в ГСУ СКР по региону.

По информации ведомства, мужчина в возрасте 52 лет находился в частном доме на территории СНТ «Тихая Дубрава» вместе со своим знакомым в возрасте 55 лет. В какой-то момент между приятелями вспыхнула ссора и завязалась драка.

В ходе потасовки злоумышленник выстрелил в знакомого из огнестрельного оружия. В результате тот скончался на месте. Сам обвиняемый получил травму предплечья, его госпитализировали.

На мужчину завели уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.