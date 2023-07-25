Жителю Омска дали четырнадцать лет колонии за насилие над маленькими детьми

Все пострадавшие проживали вместе с ним и были детьми его сожительницы. Зимой прошлого года та уехала за пределы области, чтобы оформить необходимые ей документы. А детей женщина оставила на попечение мужчины. Тот всего за несколько дней нанес такие травмы маленькому мальчику, которому не исполнилось еще и года, что то попал в реанимацию. За это злоумышленник был задержан.

Об этом рассказало ТАСС. А чуть позже выяснилось, что он совершал сексуальные действия и в отношении старшего ребенка.

«Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - сообщило ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры региона.

Незадачливая мать была лишена родительских прав в отношении обоих детей.