Жителю Орловской области дали пятнадцать лет колонии за попытку убийства собственной семьи

Мужчина поджег дом, в котором находились супруга, ребенок и ее родители, и получил за это суровое наказание.

ЧП произошло в мае 2020 года в деревне Овсянниково Орловского района области. Нетрезвый мужчина повздорил со своей женой, после чего пошел на преступление.

«Он поджег домовладение, в котором она находилась вместе с малолетним ребенком, родителями и престарелым дедушкой», - указали представители регионального Следственного комитета.

Их слова привели РИА Новости. Сам преступник сбежал с места поджога. Люди успели покинуть горящее помещение, а затем его потушили прибывшие туда сотрудники полиции. Сам злоумышленник не успокоился на этом. Он похитил чужое имущество из съемной квартиры и продал его. По совокупности преступлений ему дали 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.