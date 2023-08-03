Жителю Подмосковья, который бросил нож в ребенка, предъявили обвинение

В Подмосковье предъявили обвинение местному жителю, который бросил нож в ребенка. Мужчина в возрасте 34 лет обвиняется в покушении на убийство, сообщили в ГСУ СКР по региону.

Инцидент произошел первого августа. Мужчина, будучи в состоянии опьянения, находился дома со своей сожительницей. В какой-то момент он схватил кухонный нож и бросил его в семилетнего ребенка женщины. Мальчика госпитализировали, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.