Жителю Подмосковья предъявили обвинение в совершенном 20 лет назад убийстве

Жителю подмосковной Коломны предъявили обвинение в убийстве, которое было совершено группой лиц 20 лет назад, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в 2004 году. Тогда на берегу Оки обнаружили тело мужчины с признаками утопления. К рукам и ногам погибшего была привязана автомобильная рессора.

Следователи и криминалисты возобновили расследование, изучив архивное дело, а также повторно допросили свидетелей и фигурантов.

Выяснилось, что двадцать лет назад между несколькими мужчина произошла драка, в ходе которой потерпевшего силой затащили в машину и отвезли к водоему, а затем утопили.

Убийство совершили двое мужчин, одного задержали, местонахождение второго устанавливается.