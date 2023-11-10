Жителю Саратовской области дали пожизненный срок за убийство матери, сожительницы и соседа

Трагедия произошла в городе Балашов 31 июля. Там местный житель поссорился со своей гражданской женой во время распития алкоголя. Он начал наносить ей удары ножом и стеклянным бокалом. При этом присутствовала мать злоумышленника, она попыталась прекратить расправу. Тогда агрессия перекинулась на нее. Пьяный сын накинулся на родственницу и несколько раз ткнул ножом, после чего та скончалась. Раненая сожительница выбежала из дома и попыталась спрятаться у соседа. Тогда разгоряченный кровью злодей зарезал его,а сбежавшая женщина выбралась на улицу, где и истекла кровью.

Об этом сообщило ТАСС. Убийца закидал труп убитой ветками и сбежал в лес. Полиция задержала его буквально на следующий день. Судья, который рассматривал дело, не увидел причин смягчать приговор и назначил злоумышленнику пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.