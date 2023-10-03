Жителю Ставрополья прострелили ногу за попытку напасть с ножом на участкового

Правоохранитель пытался предупредить нападающего, и даже выстрелил в воздух, но тот не реагировал.

ЧП произошло в селе Демино Ставропольского края. Участковый полиции проводил проверку в отношении одного из жителей этого села. Тот был неоднократно судим, и в связи с этим должен был находиться под административным надзором, но уклонялся от него. Участковый решил задержать нарушителя и доставить его в отдел внутренних дел. Но 27-летний мужчина решил оказать сопротивление. Он отказался подчиняться, вытащил нож и двинулся с ним к полицейскому.

«Участковый уполномоченный произвел предупредительный выстрел в воздух и в направлении злоумышленника, причинив ему ранение ноги», - сообщили по этому поводу в пресс-службе регионального управления МВД.

Этот рассказ привело в своем материале ТАСС. Раненого пришлось отправить в медицинское учреждение. Сейчас по поводу данного случая ведется проверка.