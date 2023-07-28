Жителю Волгоградской области дали срок в колонии за поджог здания городской администрации

Мужчина, проживающий в городе Камышин, бросил две бутылки с зажигательной смесью в строение. За это он получил 2,5 года лишения свободы.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Павел Магаляс самостоятельно изготовил зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам, принес две бутылки с собой к зданию администрации и бросил их. В результате вспыхнули входные двери и окно. Пламя потушил оперативный дежурный, который находился внутри помещения.

Суд оценил такое деяние на 2,5 года колонии общего режима. Об этом сообщило ТАСС. Сам злоумышленник признал свою вину. Установлено, что поступок был совершен под влиянием политической ненависти.