Жителю Забайкальского края суд вынес приговор за уличные антироссийские надписи

Его признали виновным в вандализме, который совершался по политическим мотивам.

Мужчина, проживающий в городе Могоча, был настроен резко против специальной военной операции. Он взялся разрисовывать придорожные бетонные блоки, а также объекты железнодорожной инфраструктуры, различными лозунгами. В этих надписях осуждалось проведение частичной мобилизации, сама спецоперация, а также выражалась поддержка Украины.

«Своими действиями злоумышленник намеревался сформировать негативное отношение к Вооруженным силам Российской Федерации», - так охарактеризовали его действия в Федеральной службе безопасности.

Слова представителей ведомства процитировало ТАСС. В итоге Могочинский районный суд вынес злоумышленнику наказание в виде одного года ограничения свободы.