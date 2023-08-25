Жительница Барнаула пойдет под суд за вербовку исполнителей терактов для украинских спецслужб

Она искала людей, которые будут готовы за деньги поджигать военкоматы на территории России.

Федеральная служба безопасности установила, что 45-летняя женщина на протяжении прошлого года вела переговоры с украинским объединением «Легион «Свобода России»*. В итоге ей дали поручение – найти россиян, которые будут готовы поджигать здания военкоматов, чтобы дезорганизовать их работу.

Злоумышленница была задержана в марте этого года. Ей вменили статью о сотрудничестве с иностранными организациями. Об этом заявило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Следствие уже закончено, а дело передано в суд на рассмотрение.

*признано террористической организацией, и запрещено на территории РФ