Жительница Башкирии попыталась зарезать собственного сына из-за плача

22-летняя девушка ударила своего полуторагодовалого ребенка за то, что тот слишком громко плакал.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вдобавок она была расстроена тем, что ее сожитель ушел куда-то вместе со знакомым. Поэтому она крайне неадекватно отреагировала на плач ребенка. Она взяла нож и минимум трижды ударила его в живот. Затем она ушла из дома и попросила посторонних людей вызвать скорую помощь к раненому. Происшествие произошло в Белебеевском районе еще 7 октября. О нем рассказало ТАСС.

Ребенок выжил, его доставили санитарной авиацией в Республиканскую больницу. Правоохранителям предстоит дать оценку поступку девушки. Они уже возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.