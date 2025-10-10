Жительница Благовещенска потеряла квартиру из-за мошеннической схемы

В Благовещенске 81-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, лишившись квартиры. Как сообщила пресс-служба городского управления МВД, это уже не первый случай обмана в отношении пожилой женщины.

Впервые аферисты связались с ней в июле, и тогда ее доверчивость обернулась потерей свыше 600 тыс. руб. В сентябре злоумышленники вновь позвонили жительнице Амурской области. В ходе телефонного разговора они убедили пенсионерку в том, что ее квартиру хотят заполучить преступники, и, заботясь о ее безопасности, предложили заключить мнимую сделку купли-продажи.

Для этого они рекомендовали обратиться в определенное агентство недвижимости. Ничего не подозревая, россиянка последовала их совету и обратилась к риелторам для оформления договора.

Квартиру оценили в 3,6 млн руб. Получив деньги от покупателя, пенсионерка спустя несколько дней сняла их со счета и передала курьеру, назвав пароль «Отчизна». Курьером, подосланным мошенниками, оказалась девушка.

Только после этого обманутая женщина обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск курьера, при этом оперативники не исключают, что она также могла стать жертвой обмана.

Ранее сообщалось, что подросток подожгла вышку связи по заданию интернет-мошенников.