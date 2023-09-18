Жительница Екатеринбурга выжила после падения под колеса поезда в метро

Инцидент произошел в уральском городе сегодня утром. Из-за этого на некоторое время останавливали движение составов метрополитена.

Спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось извлекать женщину из-под второго вагона поезда. Это случилось на станции метро «Проспект Космонавтов».

«Пациентка в тяжелом состоянии с сочетанными травмами доставлена в городскую больницу №36», - рассказала пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Эти слова привело ТАСС. Для проведения спасательных работ на части линии метро пришлось останавливать движение поездов. После того, как женщину извлекли из-под вагона, все движение было вновь возобновлено.