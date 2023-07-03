Жительница Хабаровска погибла во время пожара вместе с маленьким ребенком

Пожарные немедленно прибыли к месту происшествия, как только получили вызов. Они потушили огонь и обнаружили внутри здания тела двух погибших людей – 32-летней женщины и ее 4-летней дочери. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета на сайте ведомства.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия. По их мнению, огонь вспыхнул, скорее всего, из-за электропроводки. Уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства данного происшествия. Уже ведется опрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.