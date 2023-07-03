Жительница Хабаровска погибла во время пожара вместе с маленьким ребенком
Фото: [© Сергей Пивоваров/РИА Новости]
Рано утром в городе вспыхнул частный двухэтажный дом. Пламя появилось из-за неисправности электропроводки.
Пожарные немедленно прибыли к месту происшествия, как только получили вызов. Они потушили огонь и обнаружили внутри здания тела двух погибших людей – 32-летней женщины и ее 4-летней дочери. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета на сайте ведомства.
Правоохранители уже осмотрели место происшествия. По их мнению, огонь вспыхнул, скорее всего, из-за электропроводки. Уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства данного происшествия. Уже ведется опрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.