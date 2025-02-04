Жительница Карелии погибла из-за удара током в душе

СУ СК по Республике Карелия сообщило о смерти жительницы Кондопоги. По предварительным данным, она погибла от удара током во время приема душа.

Водные процедуры обернулись для женщины смертью, так как она не выключила телефон от зарядки в ванной и отправилась принимать душ. Во время водных процедур местная жительница пользовалась гаджетом: контакт техники с водой привел к серьезной электротравме. Тело нашли в ванной без признаков жизни.

Следователи организовали доследственную проверку по факту смерти жительницы карельского города.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в семье, где четверо детей отравились дихлофосом, скончался еще один ребенок.