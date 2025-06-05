Жительница Казахстана получила реальный срок за оскорбление русских

Жительница района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области разместила в TikTok ролики с оскорблением русских, и получила за это лишение свободы. Об этом сообщил казахский новостной портал Orda.

По утверждению издания, женщина неоднократно публиковала видео, в которых оскорбительно высказывалась о людях русской национальности.

«Публично стала оскорблять в неприличной форме, выражая негативное и пренебрежительное отношение к ним, нарушая нормы общественной морали, свидетельствующие о ее негативном отношении», — указано в материалах уголовного дела, которое завели на нарушительницу закона.

Все это сочли разжиганием социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Несмотря на то, что женщина беременна, ей назначили срок в два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пошел под суд блогер, который спел оскорбительную песню про русских. В итоге ему дали пять лет ограничения свободы. Его также обвинили в разжигании межнациональной розни.