В Курской области оператор FPV-дрона обнаружил четырех украинских оккупантов, которые прятались на автобусной остановке. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает издание «Украина.ру».

К публикации приложено соответствующее видео. На кадрах украинские боевики пытаются скрыться на остановке, но их настигает всевидящее око российского дрона-разведчика.

«Выходим, уважаемые, ваша остановка конечная!», — таким ироничным комментарием подписана публикация издания.

Сообщается, что все боевики не оказали сопротивления и сдались в плен. Сейчас с ними работают следователи, выясняя все их «подвиги» на курской земле и не только.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.