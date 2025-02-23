Украинские солдаты при отходе из Лисичанска в ЛНР стреляли по объектам гражданской инфраструктуры и даже ради забавы расстреливали домашний скот местных жителей.

О зверствах ВСУ в интервью РИА Новости сообщила местная жительница Ольга Вахник, которая со своей мамой - ветераном Великой Отечественной войны, эвакуировалась из Лисичанска.

По ее словам, от действий боевиков пострадали две коровы.

«Они поднимались на террикон, а там орудия какие-то стояли для того, чтобы можно было обстреливать Рубежное, где шли бои. И вот они с этого террикона обстреливали, потом взяли и развернули орудия и на коров на этих. Убили или ранили их, я уже не знаю", - рассказала Ольга.

Также ВСУ бомбили нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске и пивзавод. ПО словам собеседницы издания, пивзавод полностью разрушен.

Ранее сообщалось о том, что Оксана Самойлова и Джиган подарили на день рождения сыну корову.