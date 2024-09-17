Москвичка поругалась с матерью и сообщила в полицию о выращивании ею марихуаны

Елена поссорилась с дочерью Екатериной, при этом конфликт чуть не перерос в физическую борьбу. 49-летняя мать вызвала полицию в квартиру на Филевском бульваре, о чем сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач».

Когда пришли полицейские, 29-летняя Екатерина внезапно сообщила, что ее мать выращивает марихуану в квартире умершей бабушки.

Сотрудники правопорядка осмотрели квартиру и нашли девять кустов каннабиса, которые сразу изъяли. Позже Екатерина пожалела о своих словах, однако было уже поздно — ее матери теперь грозит несколько лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что директора парка «Патриот» Ахмедова отправили под домашний арест прямо из СИЗО.