Жительница Москвы решила покататься ночью на самокате и попала под машину

25-летняя девушка пересекала автодорогу на красный свет и была сбита автомобилем.

Происшествие случилось прошедшей ночью на Ломоносовском проспекте, в районе полуночи. Дама взялась пересекать дорогу по пешеходному переходу, но делала это на запрещающий сигнал светофора. В итоге ее сбила автомашина Hyundai Elantra, за рулем которой находился 26-летний парень.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры города Москвы. Дама получила травмы и была госпитализирована. Правоохранители в данный момент выясняют все обстоятельства данного ДТП.