Жительница Подмосковья пожаловалась в СК, что ее 10-летнего внука избивают отец и мачеха
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки данных о жестоком обращении с ребенком в Подмосковье, передает Агентство «Москва» со ссылкой на информационный центр СКР.
В СК поступил сигнал от жительницы Московской области. Она рассказала, что ее десятилетний внук систематически подвергается избиению со стороны отца и мачехи. Органы опеки уже изымали ребенка из семьи, но после возвращали отцу.
В мае несовершеннолетний снова оказался избит, его повторно изъяли и поместили в реабилитационный центр. Однако теперь мальчика планируют вернуть в семью. Бабушка опасается за жизнь внука, поэтому обратилась к следователям.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье предъявили обвинение семнадцатилетнему юноше, который напал с мачете на двух человек.