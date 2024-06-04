Жительница Подмосковья пожаловалась в СК, что ее 10-летнего внука избивают отец и мачеха

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки данных о жестоком обращении с ребенком в Подмосковье, передает Агентство «Москва» со ссылкой на информационный центр СКР.

В СК поступил сигнал от жительницы Московской области. Она рассказала, что ее десятилетний внук систематически подвергается избиению со стороны отца и мачехи. Органы опеки уже изымали ребенка из семьи, но после возвращали отцу.

В мае несовершеннолетний снова оказался избит, его повторно изъяли и поместили в реабилитационный центр. Однако теперь мальчика планируют вернуть в семью. Бабушка опасается за жизнь внука, поэтому обратилась к следователям.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предъявили обвинение семнадцатилетнему юноше, который напал с мачете на двух человек.