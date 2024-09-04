Жительница Подмосковья зарезала ревнивого возлюбленного, который избивал ее

В Подмосковье возбудили уголовное дело против 37-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве возлюбленного, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло 1 сентября возле одного из домов в поселке Калининец под Наро-Фоминском. Женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом. Потерпевший скончался на месте.

На допросе обвиняемая рассказала, что убила сожителя из-за постоянной ревности и систематических избиений с его стороны.

Выяснилось, что убитый уже отбывал наказание в местах лишения свободы за избиение сожительницы, он освободился только этой весной.