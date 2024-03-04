Жительница Пушкино кинула нож в свою дочь в «воспитательных целях»

В подмосковном Пушкино 45-летняя женщина кинула нож в сторону своей десятилетней дочери, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел накануне. Известно, что мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения. О произошедшем ребенок рассказал своей подруге, отец которой вызвал скорую и полицию.

У девочки резаное ранение колена. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время угроза жизни и здоровью отсутствует.

Пушкинская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Как пишет «МК: срочные новости», мать школьницы заявила, что метнула нож в сторону дочери «в воспитательных целях».