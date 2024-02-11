Жительница столицы подожгла мужа в процессе ссоры

На Каширском шоссе женщина поссорилась с мужем, после чего подожгла его, поскольку он ее сильно выбесил. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в настоящее время пострадавший находится в реанимации с ожогами 50% поверхности тела.

Отмечается, что женщина вылила ацетон под ноги своему 35-летнему благоверному и подожгла.

Добавляется, что позже она одумалась и вызвала экстренные службы, после чего ее муж был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Проводится доследственная проверка.