Жительница столицы подожгла мужа в процессе ссоры
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
На Каширском шоссе женщина поссорилась с мужем, после чего подожгла его, поскольку он ее сильно выбесил. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что в настоящее время пострадавший находится в реанимации с ожогами 50% поверхности тела.
Отмечается, что женщина вылила ацетон под ноги своему 35-летнему благоверному и подожгла.
Добавляется, что позже она одумалась и вызвала экстренные службы, после чего ее муж был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Проводится доследственная проверка.