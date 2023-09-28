Жительнице Барнаула дали срок в колонии за поиск желающих совершать теракты

45-летняя женщина сотрудничала с украинской террористической организацией, и подыскивала для нее россиян, которые готовы совершать преступления против РФ.

Такое сотрудничество у жительницы Алтая началось еще в конце прошлого года. По указаниям своего куратора, дама искала тех, кто пойдет на радикальные шаги, например, в виде поджога административных зданий. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли ее деятельность только в марте этого года.

«Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Об этом рассказало ТАСС. Сама злоумышленница свою вину так и не признала.