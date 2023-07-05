Жительнице Красноярска дали семнадцать лет колонии за попытку массового убийства в детсаде

Полина Дворкина сначала застрелила собственного отца, а затем пришла в детский сад с охотничьим ружьем, чтобы расстрелять детскую группу.

Делом подсудимой занимался Красноярский краевой суд. Прокурор просил для злоумышленницы 19 лет лишения свободы. Судья учел, что во время следствия Дворкина активно сотрудничала с правоохранителями, и дал ей меньший срок.

«Полину Дворкину суд признал виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с содержанием в колонии общего режима», - гласил вердикт.

Об этом сообщило ТАСС. После отбытия срока она еще 2 года будет ограничена в свободе. Девушке предстоит выплатить 1 миллион рублей морального ущерба собственной матери. Помимо этого, ей назначено принудительное лечение.