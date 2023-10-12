Жительнице Омской области дали девять лет колонии за убийство мужа на глазах детей
Фото: [© Максим Богодвид/РИА Новости]
Нетрезвая 44-летняя женщина пырнула ножом своего супруга.
Трагедия разыгралась в декабре прошлого года. Там семейная пара, жившая в селе Андреевка Омского района, принимала в гостях своего знакомого. Затем началась сцена ревности, и дама схватила нож. Она нанесла несколько ударов своему 59-летнему мужу, а затем ткнула клинком и гостя, который пытался остановить ее.
«Указанное происходило в присутствии двух детей обвиняемой 6 и 3 лет. У 6-летнего сына женщины развилось психическое расстройство», - заявили об этом в Следственном комитете.
Эти слова привели РИА Новости. Женщину осудили по целому ряду статей, и дали ей 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сама преступница признала свою вину лишь частично.