Жительнице Омской области дали девять лет колонии за убийство мужа на глазах детей

Трагедия разыгралась в декабре прошлого года. Там семейная пара, жившая в селе Андреевка Омского района, принимала в гостях своего знакомого. Затем началась сцена ревности, и дама схватила нож. Она нанесла несколько ударов своему 59-летнему мужу, а затем ткнула клинком и гостя, который пытался остановить ее.

«Указанное происходило в присутствии двух детей обвиняемой 6 и 3 лет. У 6-летнего сына женщины развилось психическое расстройство», - заявили об этом в Следственном комитете.

Эти слова привели РИА Новости. Женщину осудили по целому ряду статей, и дали ей 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сама преступница признала свою вину лишь частично.