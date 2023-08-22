Жительницу Чикаго задержали за угрозу выстрелить в лицо Дональду Трампу

Американская полиция задержала 41-летнюю жительницу Чикаго Трейси Мари Фиоренцу, угрожавшую застрелить экс-президента США Дональда Трампа и его сына Бэррона, сообщает Associated Press.

Фиоренца направила несколько электронных писем, в которых обещала «выстрелить в лицо» Трампу при первой возможности.

О причинах такой неприязни американки к бывшему главе государства не сообщается.

Ранее сотрудники ФБР застрелили мужчину, публиковавшему угрозы в адрес Джо Байдена. Когда спецслужба попыталась провести арест и обыск в доме подозреваемого, началась перестрелка.