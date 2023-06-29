Жительницу Кемеровской области задержали по подозрению в массовом убийстве

Убийство произошло в городе Березовский. Там 52-летняя женщина вчера вечером гостила у знакомых, она в компании распивала спиртное. Уже ночью между ней и хозяевами возник конфликт. Тогда дама взяла нож и поочередно зарезала всех взрослых людей, которые находились в доме: мужчин 40 и 46 лет, а также женщин в возрасте 34 и 40 лет. В живых она оставила только подростков, которых под угрозой расправы заставила помогать себе.

Об этом сообщило ТАСС. Дети по указанию преступницы замыли кровь на полу, вынесли за пределы жилья телевизор и мобильные телефоны убитых. Вслед за этим подростки сбежали с места преступления и рассказали о всем случившемся своим педагогам. Уже те обратились в полицию. Подозреваемая была задержана, в ее отношении возбуждено уголовное дело.