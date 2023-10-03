Жительницу Мурома оштрафовали за танец у Вечного огня

38-летняя женщина разместила в социальной сети видеозапись, на которой она танцует у воинского мемориала «Неизвестному солдату. Вечный огонь» в самом центре Мурома. Это тут же вызвало всеобщее осуждение, многие пользователи призывали правоохранителей разобраться в данном поступке.

Суд установил, что женщина выразила явное неуважение к обществу и оскорбила общественную нравственность. Это квалифицировали как административное правонарушение. Было учтено, что злоумышленница раскаялась в своем поступке, вдобавок у нее есть несовершеннолетний ребенок. Плюс к этому она принесла публичные извинения все в той же соцсети. Суд обошелся наложением на даму штрафа в размере 30 тысяч рублей.