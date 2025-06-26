Жительницу Петербурга отправили в СИЗО за сбор данных о военнослужащих

Жительница Санкт-Петербурга, задержанная за слежку за военнослужащими, поместили в следственный изолятор. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Центра общественных связей Федеральной службы безопасности. Женщина следила за местами жительства военнослужащих по заданию украинских спецслужб. Она также помогала установить, каким транспортом пользуются военные и их семьи.

«С целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций», — указали в ФСБ.

В средствах связи задержанной нашли ее переписку с куратором в мессенджере, изобличающую ее действия. Против нее возбудили уголовное дело о пособничестве в совершении теракта, а затем взяли под стражу. Сама женщина говорит, что ей поручили узнать расположение зданий, в которых живут военнослужащие, наличие въездов и выездов, а также горит ли свет в их домах и квартирах. При этом, по ее утверждению, она не задумывалась над тем, что вся эта информация может быть использована для проведения терактов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали в Московской области двух россиян, работавших на украинскую спецслужбу. Силовики обнаружили у одного из подмосковных садоводческих товариществ двух мужчин, которые извлекали из схрона самодельное взрывное устройство. Подозреваемые оказали вооруженное сопротивление при попытке задержания и были ликвидированы ответным огнем.