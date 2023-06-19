Жительницу Подмосковья приговорили к 13 годам колонии за производство и сбыт наркотиков

Московский областной суд приговорил жительницу региона Яну Астафьеву к 13 годам колонии общего режима за производство и сбыт наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Судом установлено, что женщина вместе с соучастниками оборудовала в одном из домов садового товарищества в Одинцовском городском округе лабораторию. Там было незаконно произведено свыше сорока шести килограммов мефедрона.

Около пяти килограммов наркотиков подсудимая отвезла на личном автомобиле в Рузский городской округ и сделала тайниковую закладку.

В апреле прошлого года правоохранители пресекли преступную деятельность и изъяли из незаконного оборота свыше 370 килограммов наркотиков.

В надзорном ведомстве отметили, что приговор суда пока не вступил в законную силу. Дело против соучастников выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре задержали мужчину, который помог телефонным мошенникам обмануть пенсионерку почти на два миллиона рублей.