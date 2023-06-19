Курьера, причастного к мошенничеству, задержали сотрудники полиции в подмосковной Истре

Молодого человека, который помог телефонным мошенникам обмануть пенсионерку почти на два миллиона рублей, задержали полицейские в Истре.

Отмечается, что сначала злоумышленники выманили у женщины под предлогом невозбуждения уголовного дела в отношении ее сестры, которая стала виновницей ДТП. А уже после они сказали встревоженной пенсионерке, что требуются еще денежные средства для лечения сестры.

Таким образом, растерянная женщина согласилась отдать все свои сбережения злоумышленнику. А уже позднее осознав, что ее обманули, обратилась в полицию. Полицейские оперативно установили личность мужчины, который забирал денежные средства, и задержали его в Серпухове.

Задержанный мужчина пояснил, что в этот раз за совершение противоправных деяний он получил пятьдесят тысяч рублей. В настоящий момент устанавливается возможная причастность задержанного к аналогичным эпизодам преступной деятельности.

Ранее в Подмосковье любителям отдыха у воды напомнили о правилах безопасности.