Жительницу Саратова увезли в больницу в тяжелом состоянии после атаки БПЛА

Жительницу квартиры, по которой попал беспилотник во время атаки БПЛА по жилому комплексу «Волга Скай» в Саратове, увезли в больницу, передает телеграм-канал Mash.

По данным канала, женщина находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что всего пострадавших двое.

Губернатор Саратовской области роман Бусаргин рассказал, что сегодня, 26 августа, ночью была предотвращена атака украинских беспилотников. Обломки БПЛА упали на жилые дома в областном центре и Энгельсе.

Также об уничтожении украинского ударного дрона сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В этом случае обошлось без пострадавших и последствий на земле.