Богомаз: ВСУ предприняли попытку атаковать ночью Брянскую область с воздуха

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении над приграничной территорией украинского ударного БПЛА, который был запущен со стороны Украины для атаки на один из инфраструктурных объектов.

В соцсетях глава региона проинформировал, что вражеская авиатехника была засечена силами ПВО и уничтожена в небе. В результате ликвидации удалось обойтись без пострадавших и последствий на земле.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что в. настоящее время на месте падения обломков дрона противника работают сотрудники оперативных служб.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее мы сообщали, что в Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС после налета украинских дронов.