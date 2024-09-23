Живодеру из Мытищ, который издевался над собаками, избрали меру пресечения

Мужчине, который издевался над двумя собаками в Мытищах, избрали меру пресечения. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

Так, мужчине запрещено покидать пределы столичного региона, общаться с очевидцами в рамках уголовного дела, пользоваться средствами связи и интернетом. Исключение составляют разговоры с юристом и сыном, вызов скорой помощи или аварийной службы.

Преступление было совершено в прошлую пятницу на Лесопарковой улице. Злоумышленник привязал двух собак к своей машине, сел за руль и на высокой скорости протащил животных по асфальту. На злоумышленника завели уголовное дело.