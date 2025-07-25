Выживший мужчина обнаружен под завалами саратовской многоэтажки

Спасатели обнаружили выжившего мужчину под завалами многоэтажного дома в Саратове, где накануне произошел мощный взрыв бытового газа. Как сообщил ТАСС, его голос услышали из-под обломков, и сейчас специалисты пытаются добраться до пострадавшего.

По уточненным данным, эпицентр взрыва находился на восьмом этаже здания. В результате чрезвычайного происшествия (ЧП) частично обрушились конструкции, а взрывная волна повредила остекление в соседнем доме, жильцов которого также эвакуировали. Ранее из разрушенного подъезда удалось вывести пять человек, никто из них не пострадал.

Операция по спасению мужчины продолжается. Спасатели работают в сложных условиях, разбирая завалы и укрепляя конструкции, чтобы избежать дальнейших обрушений.

Власти и экстренные службы держат ситуацию на контроле, а жителей близлежащих домов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям МЧС.

Ранее момент взрыва в жилом доме в Саратове попал на видео. По факту инцидента Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело.