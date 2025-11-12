Жизнь после взрыва: у пострадавшего в Красногорске ребенка ампутированы четыре пальца

Стали известны шокирующие подробности о состоянии ребенка, пострадавшего от взрыва в Красногорске. Согласно последней информации, девятилетний мальчик, находящийся сейчас в больнице, перенес тяжелейшую операцию — на его правой руке врачам удалось сохранить лишь мизинец. Четыре пальца спасти не удалось из-за полученных травм, сообщил портал REGIONS.

Трагедия, изменившая жизнь ребенка, разыгралась вечером во вторник, 11 ноября. По предварительным данным, школьник возвращался домой с тренировки, когда его внимание привлекла лежащая на земле денежная купюра. В тот момент, когда мальчик наклонился и поднял деньги, произошел мощный взрыв. Снаряд, замаскированный под банкноту, сработал прямо у него в руке.

В настоящее время пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев навестил мальчика, пострадавшего в Красногорске.