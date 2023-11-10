Журнал Forbes предрек украинской армии потерю всех немецких танков Leopard
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ВСУ очень неумело обращаются с танками, поставленными Германией, поэтому в обозримом будущем все эти машины будут уничтожены.
В западном издании вышла статья, авторы которой утверждают, что украинские военнослужащие совершенно не умеют обращаться с техникой, которую им поставляют из-за рубежа. Все дело в неподходящей тактике. Танки небольшими группами гонят на прорыв российских позиций, которые прикрыты минными полями. При этом тяжелые машины не имеют необходимого пехотного прикрытия.
Артиллерия и удары беспилотников увеличивают потери танков Leopard. Авторы статьи указали, что если подобное продолжится и впредь, все поставленные с Запада танки будут со временем потеряны.