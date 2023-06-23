По словам журналиста Марата Хайруллина, у украинской армии отсутствует какой-либо успешный опыт масштабных наступательных операций. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на его аккаунт в соцсетях.

Он отметил, что все захваченное Киевом в 2022 году является результатом добровольного отвода Вооруженных Сил РФ, а не украинских атак.

По мнению эксперта, у Незалежной никогда не имелось выдающихся военачальников, поэтому никаких серьезных наступательных операций от них ждать вовсе не стоит.