Журналист Хайруллин объяснил причины поражений ВСУ
Фото: [©Сергей Аверин/РИА Новости]
По словам журналиста Марата Хайруллина, у украинской армии отсутствует какой-либо успешный опыт масштабных наступательных операций. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на его аккаунт в соцсетях.
Он отметил, что все захваченное Киевом в 2022 году является результатом добровольного отвода Вооруженных Сил РФ, а не украинских атак.
По мнению эксперта, у Незалежной никогда не имелось выдающихся военачальников, поэтому никаких серьезных наступательных операций от них ждать вовсе не стоит.