Журналист из ФРГ подтвердил поражение немецкого комплекса ПВО на Украине

Российской армии удалось дотянуться до системы противовоздушной обороны IRIS-T, которая ранее была поставлен ВСУ Германией.

Ранее российское министерство обороны сообщило, что военным ВС РФ удалось уничтожить пусковые установки из двух комплексов IRIS-T. И вот журналист Юлиан Репке заявил, что повреждения точно получил как минимум одна из этих систем.

«Россия нанесла удар по одной из всего лишь трех систем IRIS-T, поставленных на сегодняшний день из Германии, в 25 км за линией фронта в Херсонской области», - написал он в одной из социальных сетей.

По его данным, для удара были использованы планирующие авиабомбы. Помимо комплекса повреждения получила одна из радиолокационных станций.