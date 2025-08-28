Журналист подорвался на мине в приграничье

Оператор ВГТРК получил ранения после подрыва на мине в одном из приграничных населенных пунктов Курской области. Его экстренно доставили в областную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн в личном телеграм-канале.

Чрезвычайное происшествие случилось во время рабочей поездки журналиста в приграничную зону. По предварительной информации, мужчина наступил на взрывное устройство. Военнослужащие оперативно оказали первую помощь на месте, после чего пострадавшего эвакуировали в курскую больницу.

В тот же день в селе Скородное Большесолдатского района атаковали стационарный пост полиции. Вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего осколочные ранения получил 26-летний сотрудник МВД. Его также госпитализировали в медицинское учреждение областного центра.

Александр Хинштейн призвал жителей соблюдать предельную осторожность, напомнив, что в приграничных районах сохраняется высокая опасность.

