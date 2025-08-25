В Харьковской области обезвредили заминированную плюшевую игрушку
Ганчев: в Граково вовремя нашли и обезвредили «плюшевую» мину
В Харьковской области украинские силы подбросили заминированную плюшевую игрушку в село Граково. Об этом написал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем телеграм-канале.
Вооруженные силы Украины использовали беспилотный летательный аппарат для доставки заминированной плюшевой игрушки в село Граково, расположенное в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что жители заметили подозрительный предмет в центральной части села и сразу же сообщили о находке российским военнослужащим.
Благодаря бдительности местных взрывное устройство было вовремя обнаружено и обезврежено, что предотвратило возможные жертвы. По словам Ганчева, в селе живут 13 детей. И если бы один из них подобрал игрушку, то последствия «могли быть самыми плачевными».
